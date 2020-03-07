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В России изменят систему оплаты отпусков и декретов

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российские власти изменят систему оплаты больничных, декретов и отпусков. Вместо работодателей выплаты будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС). Об этом пишут «Известия».

В России изменят систему оплаты отпусков и декретов

Компенсацию выплат Фондом соцстрахования хотят ввести с 2021 года. Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд. Документ должны внести в Госдуму в декабре.

Основная цель — гарантированное получение россиянами всех страховых выплат и их правильное начисление.

Работник будет получать деньги в кассах Фонда соцстрахования, их могут разместить в поликлиниках.

ФСС запустил эксперимент «Прямые выплаты» в 2012 году в Курганской, Астраханской, Новгородской, Новосибирской, Тамбовской областях и Хабаровском крае. В 2020 году эксперимент распространится на 59 регионов.

Фонд возмещает деньги работнику в течение 10 дней с момента обращения.

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