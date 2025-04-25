С поста гендиректора холдинга «Росмэн» ушел основатель Михаил Маркоткин
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До Кузнецова холдинг возглавлял его основатель Михаил Маркоткин, он продолжает владеть 100% в «Росмэн». Помимо выпуска книг холдинг занимается созданием детских игрушек.
У Кузнецова большой опыт работы в книжном бизнесе. С 1999 года он трудился в издательствах «Махаон», «Владос», «Большая Российская Энциклопедия». С 2001 года Кузнецов работает в «Росмэне», с 2009 года занимал должность директора издательства.
Маркоткин основал «Росмэн» в 1992 году совместно с Евгением Сосновским и спустя 12 лет выкупил его долю. В 2023 году компания подписала контракт с американской MGA Entertainment на право дистрибуции кукол L.O.L и Bratz в России.
Чистая прибыль ООО «Росмэн» в 2024 году достигла 206,8 млн рублей (-59%), из которых издательство направило на благотворительность в АНО «Черноморский информационно-аналитический центр Российского института стратегических исследований» 17,1 млн рублей. Выручка компании выросла на 9,1%, до 9 млрд рублей.
В компании не исключили снижения чистой прибыли и выручки в 2025 году из-за инфляционных рисков.
«В 2025 году не прогнозируется снижение инфляционных процессов и роста потребительских цен. При возникновении инфляционного риска возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов. В случае, если значение инфляции превысит критические значения, общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек», — говорится в отчете компании по итогам 2024 года.
В феврале 2025 года Кузнецов рассказал РБК, что нехватка качественной полиграфической отделки стала для индустрии «хронической проблемой» за последние несколько лет. Из-за дефицита в 2024 году компания не допечатала не меньше 180 тыс. книг с цветным обрезом. В связи с нехваткой производственных мощностей в «Росмэне» собирались минимизировать объемы печати внутри России, перенаправив основную часть заказов в Китай.
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