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С поста гендиректора холдинга «Росмэн» ушел основатель Михаил Маркоткин

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Генеральным директором холдинга «Росмэн» (ООО «Росмэн») стал директор одноименного издательства Борис Кузнецов. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 23 апреля, обратило внимание издание AdIndex.
С поста гендиректора холдинга «Росмэн» ушел основатель Михаил Маркоткин
  1. Новости

До Кузнецова холдинг возглавлял его основатель Михаил Маркоткин, он продолжает владеть 100% в «Росмэн». Помимо выпуска книг холдинг занимается созданием детских игрушек.

У Кузнецова большой опыт работы в книжном бизнесе. С 1999 года он трудился в издательствах «Махаон», «Владос», «Большая Российская Энциклопедия». С 2001 года Кузнецов работает в «Росмэне», с 2009 года занимал должность директора издательства.

Маркоткин основал «Росмэн» в 1992 году совместно с Евгением Сосновским и спустя 12 лет выкупил его долю. В 2023 году компания подписала контракт с американской MGA Entertainment на право дистрибуции кукол L.O.L и Bratz в России.

Чистая прибыль ООО «Росмэн» в 2024 году достигла 206,8 млн рублей (-59%), из которых издательство направило на благотворительность в АНО «Черноморский информационно-аналитический центр Российского института стратегических исследований» 17,1 млн рублей. Выручка компании выросла на 9,1%, до 9 млрд рублей.

В компании не исключили снижения чистой прибыли и выручки в 2025 году из-за инфляционных рисков.

«В 2025 году не прогнозируется снижение инфляционных процессов и роста потребительских цен. При возникновении инфляционного риска возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов. В случае, если значение инфляции превысит критические значения, общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек», — говорится в отчете компании по итогам 2024 года.

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В феврале 2025 года Кузнецов рассказал РБК, что нехватка качественной полиграфической отделки стала для индустрии «хронической проблемой» за последние несколько лет. Из-за дефицита в 2024 году компания не допечатала не меньше 180 тыс. книг с цветным обрезом. В связи с нехваткой производственных мощностей в «Росмэне» собирались минимизировать объемы печати внутри России, перенаправив основную часть заказов в Китай.

Фото на обложке: Freepik

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