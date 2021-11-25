«Опора России» просит 100 млрд рублей в Минфине на поддержку непродовольственной розницы и ТЦ

Представляющее интересы бизнеса объединение «Опора России» обратилось к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой выделить 100 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку непроводольственной розницы, торговых и торгово-развлекательных ценров.

Ритейл признан пострадавшей от коронакризиса отраслью, но значимой поддержки до сих пор не получил, хотя нуждается в прямых вливаниях и налоговых послаблениях. Об этом говорится в письме, которое направил президент «Опоры России» Александр Калинин в Минфин РФ. С документом удалось ознакомиться журналистам «Известий».

Клиентский поток непродовольственных магазинов значительно снизился после введения в ряде регионов России доступа в торговые центры по QR-кодам. Ежедневные экономические потери от указанной меры оцениваются в 4 млрд рублей. В сфере развлечений, культуры и общепита выручка сократилась на 30%, отмечал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Чаще всего предриниматели сталкивают с проблемами при оплате аренды, выплате зарплат и при погашении кредитов.

Эксперт ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что письмо «Опоры России» — это способ «подать сигнал об отчаянном положении, в котором оказался офлайн-бизнес». При этом маловероятно, что власти поддержат непродовольственную розницу на федеральном уровне. Пока эта обязанность закреплена за региональными бюджетами, где денег нет.

По оценкам президента Национальной финансовой ассоциации Василия Заблоцкого, если помощи не будет, то на непродовольственные товары в России вырастут цены.

Ожидается, что потери для розничного бизнеса в непродовольственной сфере в 2021 году достигнут 200 млрд рублей. Поддержка из бюджета на 100 млрд рублей помогла бы рознице сработать «в ноль» и не закрыться, считают в рейтинговой службе НРА.

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Фото на обложке: Unsplash