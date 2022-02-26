Остаться в сети: как сохранить данные Facebook-аккаунта после конфликта с Роскомнадзором и какие ставить VPN

RB на фоне сообщений Роскомнадзора об ограничении работы социальной сети Facebook и информации о сбоях от пользователей собрал актуальные ресурсы, которые помогут сохранить доступ к интернету и своим аккаунтам, лентам, контактам.

Роскомнадзор сообщил о намерении с 25 февраля ограничить работу Facebook в России в связи с «нарушением прав и свобод россиян» (в ответ на отказ Facebook исполнять требования российских властей по снятию ограничений с аккаунтов СМИ).

В этом контексте остро встал вопрос о сохранении данных аккаунтов в Facebook и Instagram, а также в целом о доступе к сетевым ресурсам в случае отключения страны от ключевых ресурсов интернета.

Общие рекомендации

Facebook & Instagram

Скачать все данные аккаунта FB (фото, контакты) можно в «Настройках конфиденциальности» (-> «Настройки» -> «Ваша информация на Фейсбук» -> «Скачать информацию»). Работает ТОЛЬКО с десктопа.

В Instagram путь: «Настройки» -> «Конфиденциальность и безопасность» -> «Скачивание данных» -> «Запросить файл» (ссылка придёт на почту в течении суток).

Другие соцсети

Telegram: «Настройки» -> «Продвинутые настройки» -> «Экспорт данных из Telegram».

VK: «Запросить архив» на этой странице.

Twitter: «Настройки и конфиденциальность» -> «Ваша учётная запись» -> «Скачайте архив своих данных».

Компания «Яндекс» также советует зайти в свой аккаунт напрямую с использованием логина и пароля, если ранее авторизация осуществлялась через Facebook.

Для тех, кто заходил в «Яндекс ID» ТОЛЬКО через профиль в Facebook, актуально войти в «Яндекс» через FB-аккаунт, нажать на ссылку «Создать логин» рядом с аватаром и следовать инструкциям.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Glen Carrie / Unsplash