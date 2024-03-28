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«ОТП Банк» учредил дочернюю компанию для оформления покупок в рассрочку

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«ОТП Банк» учредил дочернюю компанию для оформления покупок в рассрочку. Банк планирует запустить новый продукт во втором квартале 2024 года. В первую очередь BNPL-сервис будет ориентирован на онлайн-покупки.

«ОТП Банк» учредил дочернюю компанию для оформления покупок в рассрочку
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«ОТП Банк» планирует запустить сервис для оплаты покупок в рассрочку. Для этого организация учредила дочернее ООО «ОТП Финансовые Технологии», сообщается на сайте банка. 

«Сервис BNPL в первую очередь будет ориентирован на развитие сегмента торговли в онлайн магазинах. Однако в планах банка есть выход и в офлайн магазины», – рассказали в «ОТП Банке».  

Полноценный запуск нового сервиса должен состояться во втором квартале 2024 года.

BNPL-сервисы для оплаты покупок в рассрочку есть у многих крупных банков, в том числе «Альфа-банка», Сбербанка и «Тинькофф банка». 

Фото на обложке: Juicy FOTO / Shutterstock

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