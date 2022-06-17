«Сбер» запустил bnpl-сервис «Плати частями»

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров и услуг долями «Плати частями». Он будет доступен при покупках от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

С его помощью можно разделить платеж на четыре равные части, которые будут списываться с интервалов в две недели. «Заплатить частями» смогут не только клиенты банка, узнал «Коммерсантъ».

Эксперты заявляют, что Сбербанк может стать серьезным игроком на рынке bnpl, но успех проекта будет зависеть от макроэкономической ситуации и регуляторной среды.

В мире на bnpl приходится 2% потребкредитования. В ближайшие пять лет рынок будет расти на 22,4% в год. В России такой сервис только формируется. Сейчас эту услугу предлагают «Яндекс» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), ЦФТ (PayStep) и маркетплейс Ozon, карты рассрочки выпускают ХКФ-банк и «Совкомбанк».

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