«Сбер» запустил bnpl-сервис «Плати частями»

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров и услуг долями «Плати частями». Он будет доступен при покупках от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.
С его помощью можно разделить платеж на четыре равные части, которые будут списываться с интервалов в две недели. «Заплатить частями» смогут не только клиенты банка, узнал «Коммерсантъ».
Эксперты заявляют, что Сбербанк может стать серьезным игроком на рынке bnpl, но успех проекта будет зависеть от макроэкономической ситуации и регуляторной среды.
В мире на bnpl приходится 2% потребкредитования. В ближайшие пять лет рынок будет расти на 22,4% в год. В России такой сервис только формируется. Сейчас эту услугу предлагают «Яндекс» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), ЦФТ (PayStep) и маркетплейс Ozon, карты рассрочки выпускают ХКФ-банк и «Совкомбанк».
Фото на обложке: Konstantin Lenkov /
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