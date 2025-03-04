Отпускные цены на книги в 2025 году вырастут на 15-20%

Отпускные цены издательств на книги в 2025 году могут увеличиться на 15-20% по сравнению с 2024 годом, следуют из опроса, проведенного Ассоциацией книгораспространителей России (АСКР) и журналом «Книжная индустрия». Результаты исследования приводят «Ведомости».

Для сравнения, по данным АСКР, в 2024 году средняя отпускная цена книг выросла на 12,2% и составила 510,7 рублей за издание, а в 2023 году — на 11,5%, до 455 рублей.

Основной причиной роста цен, по словам издателей, стало увеличение себестоимости производства книг. За 2024 год она выросла на 15,2%, причем стоимость типографских услуг увеличилась на 17,9%, бумаги — на 12,6%, расходных материалов — на 11,2%, а редакционных услуг — на 9,3%.

Безудержный рост. Издательства «Альпина» и «Росмэн» прогнозируют повышение отпускных цен на свои книги в 2025 году на 15-25%. При этом в 2024 году темпы роста цен были ниже — всего 3–7%. Директор «Росмэна» Борис Кузнецов заявил, что возможности сдерживать рост цен исчерпаны. Он добавил, что незначительное повышение цен в 2024 году не помогло компенсировать рост себестоимости, что привело к снижению рентабельности и отказу от некоторых дорогостоящих проектов.

Ключевым фактором удорожания стали производственные издержки, соглашаются издательства. Директор по производству «Альпины» Константин Лунь оценил рост расходов на выпуск книг в 15-20%. Кроме того, издатели столкнулись с дефицитом материалов для качественной полиграфической отделки книг, что вынудило их частично переносить производство в Китай, отметили в АСКР.

Чего ждать читателям? Увеличение отпускных цен неизбежно скажется на розничных ценах в книжных магазинах. В АСКР опасаются, что это приведет к еще большему оттоку покупателей на маркетплейсы, где разница цен с офлайн-каналами может достигать 50-70%.

В 2025 году розничные цены на книги в магазинах могут вырасти на 15-25%, прогнозируют прогнозируют глава поставщика книг «Пегас» Борис Мусташкин и представитель петербургского «Дома книги». В «Доме книги» уже провели повышение цен примерно на 5%, но только на часть жанровых ниш и новые партии. В региональных сетях «Дом книги» и «Книга плюс» рост цен пока затронул небольшую часть ассортимента.

В 2024 году книжные магазины сдерживали рост цен за счет скидочных механик и запасов книг «по старым ценам», но в 2025 году таких возможностей почти не осталось, отметил Мусташкин. «Рост издательских цен транслируется в розницу постепенно, в течение 3-6 месяцев», — уточнил он.