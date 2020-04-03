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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку арендных платежей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам за коммерческую недвижимость. Об этом Мишустин сообщил на телеконференции правительства, передает РИА Новости. 

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку арендных платежей

До этого власти говорили об отсрочке арендных платежей только для тех компаний, которые арендуют государственную недвижимость. 

По словам Мишустина, в течение полугода бизнес будет платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Если у компания уже есть задолженность, погасить ее можно будет в рассрочку в течение года.

Также Мишустин предложил региональным властям предоставить льготы собственникам помещений. Например, сделать скидку по налогу на имущество. 

«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — отметил премьер-министр.

Еще Мишустин призвал компании с госучастием не сокращать объем закупок у малого и среднего бизнеса. 

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Фото: fizkes / Shutterstock

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