Apple планирует разрешить скачивать приложения на iPhone из сторонних магазинов

Apple планирует разрешить владельцам iPhone устанавливать приложения из сторонних магазинов. Компания это сделает в ответ на принятый европейским парламентом соответствующий закон. Требования вступают в силу в 2024 году, пишет Bloomberg.
Компания намерена расширить правила установки приложений с запуском iOS 17, который состоится в 2023 году. В Apple еще продумывают ограничения по установке приложений.
Новые правила могут коснуться только в странах Евросоюза. К тому же, в компании могут разрешить установку только предварительно одобренных приложений.
В ноябре Apple в очередной раз признали самым дорогим брендом в мире. Его стоимость оценили в $482,2 млрд, с прошлого года он подорожал на 18%. Ближайшего конкурента Apple обгоняет с большим отрывом – бренд Microsoft оценили в $278,3 млрд. Бренды еще не дорожали так быстро, как в 2022 году – общая стоимость брендов из рейтинга выросла на 16% и составила рекордные $3,1 трлн.
Фото на обложке: Hadrian /
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