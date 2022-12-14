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Apple планирует разрешить скачивать приложения на iPhone из сторонних магазинов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Apple планирует разрешить владельцам iPhone устанавливать приложения из сторонних магазинов. Компания это сделает в ответ на принятый европейским парламентом соответствующий закон. Требования вступают в силу в 2024 году, пишет Bloomberg.

Apple планирует разрешить скачивать приложения на iPhone из сторонних магазинов

Компания намерена расширить правила установки приложений с запуском iOS 17, который состоится в 2023 году. В Apple еще продумывают ограничения по установке приложений. 

Новые правила могут коснуться только в странах Евросоюза. К тому же, в компании могут разрешить установку только предварительно одобренных приложений.

В ноябре Apple в очередной раз признали самым дорогим брендом в мире. Его стоимость оценили в $482,2 млрд, с прошлого года он подорожал на 18%. Ближайшего конкурента Apple обгоняет с большим отрывом – бренд Microsoft оценили в $278,3 млрд. Бренды еще не дорожали так быстро, как в 2022 году – общая стоимость брендов из рейтинга выросла на 16% и составила рекордные $3,1 трлн.

Фото на обложке: Hadrian / Shutterstock

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