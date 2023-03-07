Федор Овчинников решил покинуть наблюдательный совет X5 Group

Предприниматель Федор Овчинников уходит из наблюдательного совета X5 Group. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что Овчинников принял данное решение по личным причинам. Он покинет пост 8 марта 2023 года. Наблюдательный совет уже начал искать кандидата на замену.
«Мы благодарны Федору за его вклад в развитие X5 в течение девяти месяцев работы в наблюдательном совете и желаем ему успехов в дальнейшем», — сказал председатель наблюдательного совета компании Петр Демченков.
В начале года Овчинников объявил об уходе с должности генерального директора Dodo Brands, основателем которого он является. Предприниматель подчеркнул тогда, что останется акционером компании и сохранит место в совете директоров, однако больше не будет выступать ее действующим лидером. Овчинников также поделился планами написать книгу.
Для сети пиццерий 2023 год начался открытием первого заведения в ОАЭ. Позднее в компании рассказали, что в текущем году собираются освоить 8 новых рынков.
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