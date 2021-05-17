Ozon запускает программу стажировок для студентов Ozon Camp

У участников есть шанс присоединиться к одной из самых динамичных e-commerce компаний. Стажерам доступны шесть направлений: финансы, маркетинг, дизайн, коммерция, аналитика и поддержка бизнеса. Ozon Camp длится от трех до шести месяцев и подойдет тем, кто готов совмещать учебу в институте и работу. Участники смогут получить практические навыки от команды профессионалов и сразу применить их в работе. Заявки принимаются до 27 мая по ссылке. Следить за новостями программы и задать свои вопросы можно в сообществе ВКонтакте, Telegram-боте и на сайте.

К участию приглашаются жители как столицы, так и регионов — переезд в Москву компенсируется. Кандидаты должны обладать нужными для своего направления знаниями (MS Excel, SQL, Python и др). Наличие портфолио с релевантными работами и проектами будет плюсом к резюме. Также необходимы готовность работать и учиться новому в быстром темпе, способность ориентироваться на результат и брать на себя ответственность даже в командной работе.

Команда Ozon — это профессионалы, которые реализуют себя и занимаются любимым делом. Они воплощают мечты в реальность и меняют подход к совершению покупок. Ozon — одна из крупнейших российских ecommerce-компаний. На маркетплейсе представлено более 11 млн товарных наименований в 20 категориях, а также услуги — от сборки мебели до проведения экскурсий по городу. Кроме того, компания активно развивает направление путешествий, финтех, логистику и сервис быстрой доставки Ozon Express.