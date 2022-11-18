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Одежду из коллекции H&M начали продавать на Ozon

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Одежду из коллекции H&M начали продавать на Ozon – как сам маркетплейс, так и зарегистрированные на нем продавцы. Купить можно мужскую и женскую одежду, вскоре в продаже появится детская.

Одежду из коллекции H&M начали продавать на Ozon

Одежду из мужской и женской коллекции уходящего из России шведского ритейлера H&M начали продавать на маркетплейсе Ozon. В компании уточнили, что все продаваемые товары являются оригинальной продукцией H&M, что подтверждается документами.

Товары из H&M продает как сам маркетплейс на своей площадке, так и зарегистрированные продавцы. Предметы одежды стоят от 999 рублей до 15 тысяч рублей. Вскоре на площадке появится одежда из детской коллекции H&M.

Шведский ритейлер H&M приостановил работу в России в марте, в июне объявил о прекращении деятельности в стране. Ущерб от сворачивания работы в России H&M оценила в $192 млн.

H&M планировала закрыть все магазины к концу 2022 года. Сегодня стало известно, что флагманский магазин H&M на Тверской улице в Москве, в котором идет распродажа остатков товаров, закроется 30 ноября.

Фото на обложке: Deman / Shutterstock

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