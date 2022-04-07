Ozon решил запустить товары «в самых проблемных категориях»

Ozon решил зарегистрировать пять торговых марок и попробовать запустить линейки товаров «в самых проблемных категориях» — где возник дефицит или выросли цены на фоне санкций.

В начале марта Ozon подал заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home, пишет «Коммерсантъ».

Компания намерена выпускать товары собственных брендов с помощью партнеров из числа российских компаний внутри страны. По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, в России недостаточно производств, которые могут справиться с большими объемами заказов и предложить достаточный уровень качества в соответствии с необходимыми спецификациями. Она предположила, что для ряда категорий производство будет организовано в Казахстане и Узбекистане.

В «Яндекс.Маркете» наращивают долю СТМ с 2021 года. Компания запустила три собственных торговых бренда — под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под Junion — одежду, игрушки, сумки и мебель для детей, под Commo — аксессуары для смартфонов.

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