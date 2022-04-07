Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon решил запустить товары «в самых проблемных категориях»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ozon решил зарегистрировать пять торговых марок и попробовать запустить линейки товаров «в самых проблемных категориях» — где возник дефицит или выросли цены на фоне санкций.

Ozon решил запустить товары «в самых проблемных категориях»

В начале марта Ozon подал заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home, пишет «Коммерсантъ».

Компания намерена выпускать товары собственных брендов с помощью партнеров из числа российских компаний внутри страны. По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, в России недостаточно производств, которые могут справиться с большими объемами заказов и предложить достаточный уровень качества в соответствии с необходимыми спецификациями. Она предположила, что для ряда категорий производство будет организовано в Казахстане и Узбекистане.

В «Яндекс.Маркете» наращивают долю СТМ с 2021 года. Компания запустила три собственных торговых бренда — под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под Junion — одежду, игрушки, сумки и мебель для детей, под Commo — аксессуары для смартфонов.

Фото на обложке: ElRoi / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  2. 2 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
  3. 3 Продвижение на Ozon: полезные инструменты
  4. 4 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  5. 5 История развития рунета: таймлайн
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2022

Демо-день INVEST ACCELERATOR

10 апреля 2022

StartHub.Moscow

10 апреля 2022

HealthTech Map

Все ВОЗМОЖНОСТИ