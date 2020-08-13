Пандемия на треть сократила число новых ИП в России

Эпидемия коронавируса на треть сократила количество новых индивидуальных предпринимателей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Seldon.

Количество регистраций новых ИП в России за первые шесть месяцев 2020 года снизилось на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 287,5 тысячи.

Худшими месяцами исследователи назвали апрель и май, после чего показатель показал отскок.

Число регистраций новых юрлиц также снизилось. С января по июнь 2020 года было зарегистрировано 106,9 тысячи новых компаний. Это на 31,9% меньше показателя за тот же период прошлого года.

По словам экспертов, самыми тяжелыми стали апрель и май. В эти месяцы падение показателя составило 66,5% и 47,9% соответственно по сравнению с апрелем и маем 2019 года.

В июне произошло оживление российской экономики. В результате количество регистраций новых юрлиц возобновило рост. При этом показатель все еще отстает от прошлогоднего на 23%.

Если рассматривать регионы, то больше всего пострадали Москва, Московская область и Санкт-Петербург (падение числа регистраций новых компаний за первое полугодие составило 43,8-48,5%). В Псковской области показатель равен 56,5%.

В некоторых регионах, напротив, наблюдался рост количества регистрируемых компаний. Так произошло в Карачаево-Черкессии, Бурятии и Ингушетии. Но рост числа ИП не наблюдался ни в одном регионе в пандемию.

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