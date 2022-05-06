До 2023 года в Apple, Google, Microsoft появится беспарольная авторизация

Американские Apple, Microsoft и Google до конца года запустят на своих платформах и сайтах единую беспарольную авторизацию. Протокол онлайн-аутентификации разработали ассоциация FIDO и консорциум World Wide Web.
Пользователи продуктов компании смогут выбрать в качестве основного устройства аутентификации свой смартфон, после чего у них появится возможность входить в приложения, на сайты и в другие цифровые сервисы с помощью биометрического сканирования или ввода PIN-кода мобильного устройства, говорится в совместном заявлении.
За безопасность будет отвечать уникальный криптографический токен passkey, который передается между смартфоном и веб-сайтом. Эти ключи шифрования будут ассиметричными: даже если мошенники получат доступ к части токена при взломе сайта, угрозы для пользователей не будет.
В сообщении подчеркивается, что токен passkey можно будет легко перенести на другое устройство, например, при потери телефона. Беспарольная авторизация должна появиться в Windows, macOS, iOS, Android, а также браузерах Chrome и Safari до конца 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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