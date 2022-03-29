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В России запустят аналог pay-сервисов на основе технологии NFC

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Национальная система платежных карт (НСПК) в 2022 году распространит на банки и торгово-сервисные предприятия обновленное приложение «СБПэй» с возможностью бесконтактной оплаты на основе технологии NFC.

В России запустят аналог pay-сервисов на основе технологии NFC

«В 2021 году НСПК провела на своей стороне необходимые тестирования для реализации оплаты на основе NFC-технологии в приложении "СБПэй". В этом году НСПК планирует распространять обновленное приложение, поддерживающее такую возможность, в банки и торгово-сервисные предприятия (ТСП)», — сообщил ТАСС со ссылкой на НСПК

Решение позволит проводить платеж через Систему быстрых платежей (СБП) в одно касание, пояснили в НСПК. Торговой точке при этом достаточно иметь обычную QR-наклейку с NFC-антенной. При этом для пользователей платеж с «СБПэй» будет выглядеть так же, как и оплата смартфоном с помощью привычного pay-сервиса, подчеркнули в компании.

Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay прекратили работу в России в марте 2022 года в связи с санкциями. Несмотря на то, что Samsung присоединилась к санкциям против России, платежный сервис  Samsung Pay пока продолжает работу в РФ без ограничений. Из-за сложнойстей с сервисами Apple Pay и Google Pay россияне в марте стали в два раза чаще использовать оплату с помощью СБП.

Фото на обложке: muse studio / Shutterstock

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