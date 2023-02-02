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Плати с NFC: что нужно знать о новомодных стикерах МКБ

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Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Московский кредитный банк (МКБ) возвращает клиентам привычный способ бесконтактной оплаты покупок. Совсем скоро во всех отделениях появятся специальные платежные стикеры в эксклюзивном дизайне от банка.

Плати с NFC: что нужно знать о новомодных стикерах МКБ

Платежный стикер — это по сути обычная дебетовая карта, только оформленная в стильном и миниатюрном дизайне. В устройство встроен специальный NFC-чип для бесконтактной оплаты. Стикер можно наклеить на смартфон или любой другой предмет, а, чтобы совершить покупку, нужно просто приложить устройство к терминалу. Если пластиковая карта осталось дома, а клиенту понадобились наличные, платежный стикер можно приложить к банкомату, который поддерживает бесконтактный способ снятия.

Слайдер: Стикеры МКБ

Для стикера, как и для карты, нужно будет установить собственный пин-код. Это можно сделать через мобильный или интернет-банк. А при совершении оплаты вводить пин-код будет нужно при его запросе на терминале.

За оплату по стикеру МКБ будет начислять клиенту до 7% кешбэка, до 3% на остаток и до 30% кешбэка за покупки у партнеров МКБ. Условия по обслуживанию стикера такие же, как по дебетовым картам, которые можно оформить в банке. Устройства работают на базе платежной системы «Мир». 

Стикер оснащен теми же инструментами защиты, что и банковская карта. На нем нет номера и данных о его владельце, что повышает безопасность при оплате. Рекомендуется соблюдать те же меры безопасности, что и при использовании карты. При потере стикера нужно сразу обратиться в банк и заблокировать его.

«Платежный стикер — удобный и технологичный аксессуар, который украсит ваш смартфон или любой другой предмет, который всегда рядом с вами. С его помощью можно делать покупки в интернете, а также в ближайшем магазине, который поддерживает возможность бесконтактной оплаты. Стикер не занимает место в кошельке и позволит выделиться из толпы. Гаджет станет отличным дополнением к стилю современного человека, который привык пользоваться финансовыми услугами с максимальным комфортом», — отметил Алексей Охорзин, руководитель блока розничного бизнеса МКБ. 

Фото на обложке и в тексте: предосталены пресс-службой МКБ

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