Власти предложили расплачиваться с программистами криптовалютой

На фоне западных антироссийских санкций власти предложили расплачиваться за услуги по IT-разработке криптовалютой. Сейчас оптала этой валютой запрещена законом о цифровых финансовых активах.

При этом операции между физическими лицами следует ограничить и оставить платежи в криптовалюте только между «юрлицами, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми». Это предложил глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Юрист также считает, что такие операции должны производить с помощью бирж и криптокошельков, но пока есть вопросы к безопасности платежей и возможных санкций зарубежных бирж. По его мнению, стоит обязать зарубежные криптобиржи обязать хранить и обрабатывать данные российских пользователей в России.

Глава Института исследования интернета Карен Казарян сообщил, что практически все программисты в той или иной степени пользуются криптовалютой. Однако комиссия на вывод этих средств пока довольно высокая, прокомментировал эксперт предложения юриста.

Криптовалюты можно рассматривать «в качестве средства платежа по иностранным контрактам», но не как «платежи туда за какие-либо товары или услуги», отметили в ФНС.

Однако предложения по развитию криптовалюты и легализации майнинга пока не находят поддержки Банка России. В начале года регулятор опубликовал доклад, в котором предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Тогда ЦБ заявлял, что развитие рынка таких активов угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в России.

Ранее Минфин разработал и представил концепцию регулирования криптовалютного рынка, а также законоппроект, который сейчас находится на согласовании в ведомствах.

Ведомство и ЦБ кардинально расходятся в позициях относительно легализации криптовалютного оборота в стране. В их спор вмешивался президент Владимир Путин. Он не высказал однозначного мнения по поводу спора регулятора и министерства, но отметил конкурентные преимущества России в сфере майнинга.

При этом, по данным ВЦИОМ, трети россиян до криптовалют нет никакого дела, 32% жителей выступает «за» запрет криптовалют, еще 32% – «против» этого запрета.

Банк России в феврале разработал два документа, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов вводят штрафы до 1 млн рублей. Банкам, согласно законопроекту регулятора, запретят владеть криптовалютой.

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