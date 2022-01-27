Мнение россиян о криптовалютах разделилось поровну – опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ узнал мнение россиян о криптовалютах и их возможном запрете в России. Банк России выступил за их полный запрет, Минфин идею не поддержал. В спор даже вмешался Владимир Путин. Согласно результатам опроса, трети россиян до криптовалют нет никакого дела.

Опрос россиян относительно того, нужно ли запрещать криптовалюты в стране, провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Выяснилось, что треть жителей России (32%) выступает «за» запрет криптовалют, треть (32%) – «против» этого запрета, еще трети (33%) попросту нет до криптовалют дела. Таким образом мнение россиян по этому вопросу разделилось почти поровну.

В ВЦИОМ подчеркнули, что опрос проводился только среди тех респондентов, кто знаком с понятием «криптовалюта». По результатам опроса, что такое биткоин знают 64% опрошенных, 18% лишь слышали такое название, а каждый пятый респондент узнали о существовании биткоина только в момент опроса.

20 января Банк России выступил за полный запрет любых операций с криптовалютами в стране, а также майнинг. Позже Минфин раскритиковал инициативу и предложил ввести регулирование рынка криптовалют. Владимир Путин вступил в диалог и призвал стороны прийти к единому мнению. Президент также отметил конкурентные преимущества России в этой сфере, в частности в майнинге.

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