Печень минтая из «Пятерочки» и «Дикси» требуют изъять из оборота

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов подал заявление в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из оборота консервы с печенью минтая по-приморски производителей «Дефриз», «Прибой» и «Мурман-рыба». В их продукции обнаружили личинки червей.

Наличие паразитов подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Сети в «Пятерочка» и «Дикси», где обнаружили недоброкачественный товар, сняли продукт с продажи, как сообщают «Известия».

На запрос издания представители компании «Дефриз» сообщили, что с прошлого года не производят продукцию. В «Мурман-рыбе» уверяют, что это подделка, а не продукция заводы. А в «Прибое» утверждают, что товары соответствуют всем требованиям.

В обращении ОПИ упоминает, что случаи обнаружения личинок в рыбных консервах участились. Также в последние месяцы регулярно появляются новости о массовых отравлениях, например, зефиром. Летом вспышки ботулизма наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, и теперь пострадавшие требуют от «Самоката» и «Кухни на районе» до 2 млн рублей на человека.

«Ромир» провел актуальное исследование и показал, что «популярная среди россиян категория готовой еды впервые в текущем году отметилась снижением после длительного периода роста» (цитата по ТАСС).

Число россиян, которые совершали хотя бы одну покупку в этом сегменте, снизилось с 33,4% до 31,7%. Аналитики уверены: все дело в недоверии россиян к качеству готовой еды вследствие «информационного фона минувшего лета».

При этом средний чек, несмотря на проблемы, все-таки вырос на 13%, а оборот отрасли превысил 103 млрд рублей (на 35% больше прошлого года). Лидером спроса остаются салаты, вторые блюда, закуски и соленья, а также суши и онигири.

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