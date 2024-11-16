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Печень минтая из «Пятерочки» и «Дикси» требуют изъять из оборота

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов подал заявление в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из оборота консервы с печенью минтая по-приморски производителей «Дефриз», «Прибой» и «Мурман-рыба». В их продукции обнаружили личинки червей.

Печень минтая из «Пятерочки» и «Дикси» требуют изъять из оборота
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Наличие паразитов подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Сети в «Пятерочка» и «Дикси», где обнаружили недоброкачественный товар, сняли продукт с продажи, как сообщают «Известия».

На запрос издания представители компании «Дефриз» сообщили, что с прошлого года не производят продукцию. В «Мурман-рыбе» уверяют, что это подделка, а не продукция заводы. А в «Прибое» утверждают, что товары соответствуют всем требованиям.

В обращении ОПИ упоминает, что случаи обнаружения личинок в рыбных консервах участились. Также в последние месяцы регулярно появляются новости о массовых отравлениях, например, зефиром. Летом вспышки ботулизма наблюдались в МосквеСанкт-ПетербургеНижнем Новгороде, и теперь пострадавшие требуют от «Самоката» и «Кухни на районе» до 2 млн рублей на человека.

«Ромир» провел актуальное исследование и показал, что «популярная среди россиян категория готовой еды впервые в текущем году отметилась снижением после длительного периода роста» (цитата по ТАСС).

Число россиян, которые совершали хотя бы одну покупку в этом сегменте, снизилось с 33,4% до 31,7%. Аналитики уверены: все дело в недоверии россиян к качеству готовой еды вследствие «информационного фона минувшего лета».

При этом средний чек, несмотря на проблемы, все-таки вырос на 13%, а оборот отрасли превысил 103 млрд рублей (на 35% больше прошлого года). Лидером спроса остаются салаты, вторые блюда, закуски и соленья, а также суши и онигири.

Фото на обложке: Unsplash

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