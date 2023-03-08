89% пользователей доверяет централизованным криптобиржам даже после краха FTX

2022 год ознаменовался крахом нескольких крупных криптопроектов. В результате падения FTX, банкротства BlockFi и кризиса ликвидности Celsius пользователи потеряли миллиарды долларов, однако, как показывает новое исследование платформы Paxos, около 89% опрошенных все еще не видит проблемы в использовании централизованных бирж.

Блокчейн-платформа Paxos опубликовала результаты своего ежегодного опроса о доверии централизованным финансовым инструментам. Несмотря на то, что «2022 год был похож на американские горки», большая часть пользователей не поменяла свои взгляды.

Опрос показал, что из тех, кто следил за проблемами FTX, более половины (57%) респондентов решили докупить еще криптовалюты или не делать ничего. Панике подверглись только 43% опрошенных.

Более того, даже после краха второй самой крупной централизованной криптобиржи 89% респондентов по-прежнему доверяют посредникам хранение своей криптовалюты. 75% опрошенных заявили, что ждут внедрения криптоинструментов в приложения своих банков, и готовы приобрести токены сразу после появления такой возможности.

Несмотря на нестабильный 2022 год, пользователи не потеряли веру в криптоинвестиции. Большая часть показателей не изменилась по сравнению с прошлогодним отчетом, что подчеркивает веру участников криптосообщества в массовое принятие Web3 в будущем Блокчейн-платформа Paxos

В опросе приняло участие 5000 пользователей криптобирж из США старше 18 лет, имеющих доход более 50 000 долларов в год.

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