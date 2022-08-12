Администрация президента РФ ведет переговоры о переезде «Яндекса» из «недружественных» Нидерландов

Администрация президента России в лице первого замглавы Сергея Кириенко – отца гендиректора VK Владимира Кириенко – ведет переговоры с Аркадием Воложем о переезде «Яндекса» из «недружественных» Нидерландов. По данным источников Bloomberg, Волож готов отказаться от доли в компании, но с условиями.

Три знакомых с ситуацией источника Bloomberg сообщили, что переговоры ведутся только о переезде «Яндекса» из Нидерландов и не затрагивают вопрос о смене владельца компании.

Аркадий Волож, отметил Bloomberg, готов отказаться от доли в «Яндексе» в обмен на сохранение прав на интеллектуальную собственность. Она поможет развивать бизнес за границей – Bloomberg сделал акцент на развитии направлений беспилотников и облачных технологий, которым могут заняться 10% сотрудников «Яндекса», находящихся за рубежом.

Представители Кремля и «Яндекса» в ответ на запрос не предоставили Bloomberg комментарии по ситуации. Известно, что посредником в переговорах выступает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин – его представитель отказался от комментариев.

После введения санкций Аркадий Волож принял решение покинуть совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса». Волож намерен обжаловать санкции, сообщали в пресс-службе «Яндекса». Позже стало известно о возможном переезде «Яндекса» в Израиль – компания заявила, что это не обсуждается.

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