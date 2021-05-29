Илон Маск заявил о переносе сроков поставки Tesla Model S Plaid

Алена Шаповалова
Предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что дата поставки Tesla Model S Plaid перенесена на 10 июня.
Илон Маск заявил о переносе сроков поставки Tesla Model S PlaidАлена Шаповалова
Генеральный директор Tesla сказал, что электромобиль нуждается в недельной доработке.
«Эта машина похожа на космический корабль», — написал Маск.
Электромобиль продается за $113000 на сайте Tesla и может разгоняться до 200 миль в час.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Zigres /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сотрудники Google заявили, что пользователи практически не могут скрыть свое местоположение
- 2 Ограничения Лас-Вегаса принесли финансовые потери The Boring Company при строительстве тоннеля
- 3 Приложение-рекордсмен популярности Poparazzi оценили в $100 млн спустя 4 дня после запуска
- 4 «Проблема, у которой нет и, возможно, никогда не будет решения»: что происходит в сфере беспилотных автомобилей
- 5 Гид по Эфиопии: чем эта страна привлекательна для российских стартапов