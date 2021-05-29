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Илон Маск заявил о переносе сроков поставки Tesla Model S Plaid

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что дата поставки Tesla Model S Plaid перенесена на 10 июня.

Илон Маск заявил о переносе сроков поставки Tesla Model S Plaid

Генеральный директор Tesla сказал, что электромобиль нуждается в недельной доработке.

«Эта машина похожа на космический корабль», — написал Маск.

Электромобиль продается за $113000 на сайте Tesla и может разгоняться до 200 миль в час.

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Фото: Zigres / Shutterstock

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