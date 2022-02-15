Власти Санкт-Петербурга с 21 февраля продлят работу ресторанов и кафе до 2 часов ночи

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 21 февраля в городе продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов.

О подписании документа сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. Также до двух часов ночи можно проводить культурные и зрелищные мероприятия.

Ранее заведения могли работать только до 23:00. Запрет на работу после этого времени действует с 8 ноября. Его снимали только один раз — в новогоднюю ночь.

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Ночные кабаре, клубы (дискотеки) остаются по-прежнему закрытыми. Также запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в караоке, барах и других заведениях общепита.

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Фото на обложке: Unsplash