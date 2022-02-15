Власти Санкт-Петербурга с 21 февраля продлят работу ресторанов и кафе до 2 часов ночи

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 21 февраля в городе продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов.
О подписании документа сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. Также до двух часов ночи можно проводить культурные и зрелищные мероприятия.
Ранее заведения могли работать только до 23:00. Запрет на работу после этого времени действует с 8 ноября. Его снимали только один раз — в новогоднюю ночь.
По теме: В Санкт-Петербурге более 120 компаний объявили о бойкоте QR-кодов
Ночные кабаре, клубы (дискотеки) остаются по-прежнему закрытыми. Также запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в караоке, барах и других заведениях общепита.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Запустить бизнес в регионе и не прогореть: опыт предпринимателей
- 2 «Гастропиар мертв». Как открыть ресторан в регионе и не прогореть
- 3 5 особенностей HoReCa в регионах, которые нужно знать рестораторам
- 4 Пять советов, как запустить свой бизнес молодому предпринимателю из региона
- 5 Как запустить онлайн-школу для благотворительных фондов и привести в нее бизнес
ВОЗМОЖНОСТИ
15 февраля 2022
17 февраля 2022
18 февраля 2022