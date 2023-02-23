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Philip Morris останется в России из-за невозможности выгодно продать свой бизнес

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская табачная компания Philip Morris International признала, что «скорее сохранит» свой бизнес в России, чем продаст его на невыгодных условиях. Как рассказал гендиректор предприятия Яцек Ольчак, PMI вела переговоры с тремя «серьезными» кандидатами на покупку, но все они зашли тупик.

Philip Morris останется в России из-за невозможности выгодно продать свой бизнес

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Financial Times. Ольчак сомневается, что в текущих реалиях вообще возможно выгодно продать бизнес в России. Он напомнил, что российские власти установили правила ухода иностранных компаний из страны.

Согласно этим правилам, государство вправе диктовать все условия сделки, включая ее сумму, размер дивидендов нового владельца, доступ к денежным средства и т.д.

Гендиректор компании сообщил, что PMI хотела бы покинуть Россию, но не может найти покупателя и не имеет надежды его найти. «Так что я бы предпочел сохранить все это», — заявил Ольчак.

При этом «бросить» российские активы Philip Morris также не может из-за ответственности перед акционерами.

«Я не могу просто потерять терпение и оставить все. Это не мои деньги, это деньги акционеров, я управляю ими для них», — рассказал глава компании.

Производитель сигарет Marlboro, Parliament, L&M и других марок объявила о сокращении производства и приостановке инвестиций в РФ 9 марта прошлого года. В июле компания заявляла, что планирует покинуть российский рынок и продолжить развитие в Европе, Азии и Америке.

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Фото: Unsplash

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