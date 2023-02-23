Табачной компании Philip Morris не удается продать свой бизнес в России, замминистра финансов может стать гендиректором «Алроса», Билл Гейтс купил долю в производителе пива Heineken. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Сложности с продажей Philip Morris в России, Билл Гейтс и Heineken, новый гендиректор «Алроса»: главное 23 февраля