Сложности с продажей Philip Morris в России, Билл Гейтс и Heineken, новый гендиректор «Алроса»: главное 23 февраля

Ахмед Садулаев
Табачной компании Philip Morris не удается продать свой бизнес в России, замминистра финансов может стать гендиректором «Алроса», Билл Гейтс купил долю в производителе пива Heineken. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.
Сложности с продажей Philip Morris в России, Билл Гейтс и Heineken, новый гендиректор «Алроса»: главное 23 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Страны «Большой семерки» готовят новый инструмент для контроля за соблюдением антироссийских санкций (Bloomberg).
Россия
- Минпромторг предлагает отменить упрощенный ввоз автомобилей из «дружественных» стран с 1 июня 2023 года.
- Правительство РФ намерено смягчить наказание за ряд налоговых преступлений. В Госдуму внесен закон о снижении сроков лишения свободы и сокращения сроков давности преследования за неуплату налогов. Кроме того, ряд преступлений перейдет из тяжких в категорию средней тяжести.
Бизнес
- Philip Morris может оставить свой бизнес в России, так как не хочет продавать его на невыгодных условиях.
- Замминистра финансов Алексей Моисеев стал кандидатом на пост гендиректора алмазодобывающей компании «Алроса». Политик с 2018 года входит в наблюдательный совет предприятия (РБК).
- Билл Гейтс купил 3,76% акций Heineken Holding, контролирующей пивоваренную компанию Heineken N.V.
Фото: Unsplash
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