Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сложности с продажей Philip Morris в России, Билл Гейтс и Heineken, новый гендиректор «Алроса»: главное 23 февраля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Табачной компании Philip Morris не удается продать свой бизнес в России, замминистра финансов может стать гендиректором «Алроса», Билл Гейтс купил долю в производителе пива Heineken. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Сложности с продажей Philip Morris в России, Билл Гейтс и Heineken, новый гендиректор «Алроса»: главное 23 февраля

Мир

  • Страны «Большой семерки» готовят новый инструмент для контроля за соблюдением антироссийских санкций (Bloomberg).

Россия

  • Минпромторг предлагает отменить упрощенный ввоз автомобилей из «дружественных» стран с 1 июня 2023 года.
  • Правительство РФ намерено смягчить наказание за ряд налоговых преступлений. В Госдуму внесен закон о снижении сроков лишения свободы и сокращения сроков давности преследования за неуплату налогов. Кроме того, ряд преступлений перейдет из тяжких в категорию средней тяжести.

Бизнес

  • Philip Morris может оставить свой бизнес в России, так как не хочет продавать его на невыгодных условиях.
  • Замминистра финансов Алексей Моисеев стал кандидатом на пост гендиректора алмазодобывающей компании «Алроса». Политик с 2018 года входит в наблюдательный совет предприятия (РБК).
  • Билл Гейтс купил 3,76% акций Heineken Holding, контролирующей пивоваренную компанию Heineken N.V.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 книг, которые советует почитать Билл Гейтс на зимних праздниках
  2. 2 Что почитать летом: список от Билла Гейтса
  3. 3 Билл Гейтс назвал пять лучших книг 2018 года
  4. 4 5 книг на лето: список от Билла Гейтса
  5. 5 За сколько лет разбогатели известные миллиардеры
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ