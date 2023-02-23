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Кто такой Sidney: Microsoft рассказала о первом чат-боте для Bing

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Недавно пользователи поисковой системы Bing от Microsoft стали замечать, что искусственный интеллект иногда отзывается на имя «Сидней» (Sidney) или, напротив, прерывает беседу при упоминании «внутреннего» названия. В компании рассказали, что Sidney — чат-бот, тестировавшийся до появления ChatGPT.

Кто такой Sidney: Microsoft рассказала о первом чат-боте для Bing

Об этом в интервью The Verge рассказала Кейтлин Роулстон, директор по коммуникациям Microsoft. По словам топ-менеджера, компания «сделала большую ставку» на чат-ботов еще в 2016 году, за три года до того, как инвестировала $1 млрд в AI-разработчика OpenAI.

Sidney — кодовое название чат-бота, похожего по функционалу на текущую версию Bing с интегрированным в него ChatGPT. Microsoft начала тестировать «Сиднея» в ограниченном числе стран.

«Мы начали тестировать [Sidney] в Индии в конце 2020 года, — сообщила Роулстон. — Полученные нами знания помогли определить нашу работу с предварительной версией нового Bing».

«Это экспериментальный чат на Bing.com с использованием искусственного интеллекта», — гласило предупреждение в интерфейсе 2021 года. Согласно The Verge, некоторые пользователи из Индии и Китая заметили Sidney еще в начале 2021 года.

Тестирование базовых чат-ботов в Bing Microsoft начала еще в 2017 году. Первые версии использовали технологии искусственного интеллекта, ранее применяемые в Office.

По информации источников издания, версии чат-бота до конца прошлого года отличались гораздо меньшей индивидуальностью. Появление ChatGPT стало прорывом, реализовавшим мечту компании о разговорных поисковых запросах, на которой та работала более шести лет.

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Жоржи Рибас, глава отдела поиска и искусственного интеллекта Microsoft, сообщил, что новые возможности ИИ стали «кульминацией многолетней работы команды Bing», которая включает в себя «другие инновации», о которых будет объявлено позднее.

Ранее Bloomberg заметил, что чат-бот Bing может прекратить общение, когда запросы касаются его чувств или имени Sidney, используемого командой разработки поисковой системы.

Фото: Unsplash

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