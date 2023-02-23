Кто такой Sidney: Microsoft рассказала о первом чат-боте для Bing

Недавно пользователи поисковой системы Bing от Microsoft стали замечать, что искусственный интеллект иногда отзывается на имя «Сидней» (Sidney) или, напротив, прерывает беседу при упоминании «внутреннего» названия. В компании рассказали, что Sidney — чат-бот, тестировавшийся до появления ChatGPT.
Об этом в интервью The Verge рассказала Кейтлин Роулстон, директор по коммуникациям Microsoft. По словам топ-менеджера, компания «сделала большую ставку» на чат-ботов еще в 2016 году, за три года до того, как инвестировала $1 млрд в AI-разработчика OpenAI.
Sidney — кодовое название чат-бота, похожего по функционалу на текущую версию Bing с интегрированным в него ChatGPT. Microsoft начала тестировать «Сиднея» в ограниченном числе стран.
«Мы начали тестировать [Sidney] в Индии в конце 2020 года, — сообщила Роулстон. — Полученные нами знания помогли определить нашу работу с предварительной версией нового Bing».
«Это экспериментальный чат на Bing.com с использованием искусственного интеллекта», — гласило предупреждение в интерфейсе 2021 года. Согласно The Verge, некоторые пользователи из Индии и Китая заметили Sidney еще в начале 2021 года.
Тестирование базовых чат-ботов в Bing Microsoft начала еще в 2017 году. Первые версии использовали технологии искусственного интеллекта, ранее применяемые в Office.
По информации источников издания, версии чат-бота до конца прошлого года отличались гораздо меньшей индивидуальностью. Появление ChatGPT стало прорывом, реализовавшим мечту компании о разговорных поисковых запросах, на которой та работала более шести лет.
Жоржи Рибас, глава отдела поиска и искусственного интеллекта Microsoft, сообщил, что новые возможности ИИ стали «кульминацией многолетней работы команды Bing», которая включает в себя «другие инновации», о которых будет объявлено позднее.
Ранее Bloomberg заметил, что чат-бот Bing может прекратить общение, когда запросы касаются его чувств или имени Sidney, используемого командой разработки поисковой системы.
Фото: Unsplash
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