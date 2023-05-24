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Adobe добавила в Photoshop генеративные ИИ-функции

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Adobe добавил в Photoshop генеративные ИИ-функции. С их помощью можно изменять изображения через запросы на естественном языке. Новые функции доступны в бета-версии, релиз ожидается во второй половине 2023 года.

Adobe добавила в Photoshop генеративные ИИ-функции

В бета-версии Photoshop появились генеративные ИИ-функции. Об этом Adobe рассказала на своем сайте.

В Photoshop добавили режим Generative Fill. С его помощью можно изменять изображения через запросы на естественном языке – удалять объекты, дорисовывать детали и другое. Общая структура фотографий после изменений сохраняется.

Adobe использовала данные из собственного хранилища для обучения генеративной модели. Созданные изображения не будут нарушать авторские права. Все они будут промаркированы, добавили в Adobe.

Релиз новых функций запланирован на вторую половину 2023 года. Adobe также планирует интегрировать ИИ-инструменты в облачный сервис Adobe Express.

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