Adobe добавила в Photoshop генеративные ИИ-функции

Adobe добавил в Photoshop генеративные ИИ-функции. С их помощью можно изменять изображения через запросы на естественном языке. Новые функции доступны в бета-версии, релиз ожидается во второй половине 2023 года.
В бета-версии Photoshop появились генеративные ИИ-функции. Об этом Adobe рассказала на своем сайте.
В Photoshop добавили режим Generative Fill. С его помощью можно изменять изображения через запросы на естественном языке – удалять объекты, дорисовывать детали и другое. Общая структура фотографий после изменений сохраняется.
Adobe использовала данные из собственного хранилища для обучения генеративной модели. Созданные изображения не будут нарушать авторские права. Все они будут промаркированы, добавили в Adobe.
Релиз новых функций запланирован на вторую половину 2023 года. Adobe также планирует интегрировать ИИ-инструменты в облачный сервис Adobe Express.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» вывел нейросеть YandexGPT на главную страницу
- 2 Бот не пройдет: 5 бесплатных инструментов для выявления текста, сгенерированного ИИ
- 3 Соревнования по ИИ, образовательные интенсивы и научные лекции — на фестивале RuCode
- 4 7 способов сделать корпоративный сайт привлекательнее и повысить продажи
- 5 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
ВОЗМОЖНОСТИ
24 мая 2023
25 мая 2023
26 мая 2023