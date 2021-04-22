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Бразильский оператор мобильных платежей PicPay готовится к IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бразильская финтех-компания PicPay подала заявку на IPO на $100млн и планирует провести листинг на Nasdaq с тикером PICS. Ее приложение включает кредитную карту, цифровой кошелек, функции e-commerce и социальных сетей.

Бразильский оператор мобильных платежей PicPay готовится к IPO

Количество активных пользователей приложения PicPay выросло с 28,4 млн в 2019 году до 36 млн в 2020. Выручка по отношению к годам выросла почти в 5 раз – с $15,5 млн до $71 млн, однако компания до сих пор не вышла на прибыльность.

Выход на биржу проводится под руководством Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Santander Investment Securities Inc. и Barclays Capital Inc.

PicPay образована в 2012 году. Позже компанию купила J&F Investimentos SA, подконтрольная бразильским миллиардерам Уэсли и Хосе Антонио Батистам.

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Фото на обложке: picpay.com

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