Рынок пиратских сервисов с контентом вырос в России почти вдвое с начала кризиса

За два года рынок пиратских сервисов в России вырос на 71,4%, свидетельствуют данные ежегодного отчета InterMedia «Экономика культуры России», которые приводит РБК. Если в 2021 году рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов составлял 7 млрд рублей, то к концу 2023 он достиг 12 млрд рублей.

Оборот онлайн-кинотеатров на этом фоне падает, а видеостриминги пребывают в состоянии стагнации. Так, оборот онлайн-кинотеатров в 2022 году снизился на 13%, с 99,6 млрд рублей до 86,6 млрд рублей. А по итогам 2023 года динамика оценивается лишь в плюс 3% (89,7 млрд рублей). До того, как РФ начала специальную военную операцию, рынок онлайн-кинотеатров прирастал на треть год к году.

Легальные аудиосервисы, которые до 2020 года демонстрировали рост, пока не вернулись к докризисным результатам. В 2022 году по сравнению с 2020 совокупная выручка таких компаний снизилась на 25%, до 7 млрд рублей. В текущем году отмечен рост до 7,8 млрд рублей.

Что касается контента на физических носителях, в этой сфере уже два года отмечается постепенный рост. По данным InterMedia, книжная отрасль в 2022 преодолела отрицательную динамику.



По предварительным данным, в 2023 году продажи печатных, электронных и аудиокниг составят 100 млрд рублей против 99,8 млрд рублей в 2022 и 63,4 млрд рублей в 2021.

По словам главы InterMedia Евгения Сафронова, само по себе «пиратство» выгодно для крупных мировых IT-монополий, поэтому борьба с ним не представляется эффективной.

Хотя значительная часть западных произведений массовой и авторской культуры и искусства перестали быть легальны в России, спрос на такой контент у граждан сохраняется.

«Население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации», — объясняет эксперт.





Сафронов добавил, что экономика сферы культуры восстанавливается до допандемийного состояния в основном за счет заметного роста бюджетного финансирования.

По словам главы агентства TelecomDaily Дениса Кускова, рост популярности пиратского контента связан с желанием потребителя иметь доступ к мировым новинкам.

В 2022 году принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск» вырезал из культового сериала HBO «Секс в большом городе» фрагменты с упоминанием ЛГБТ-персон. Пользователи на различных площадках жалуются на удаление части сцен из различных продуктов, которые «Кинопоиск» предлагает к просмотру по платной подписке.

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