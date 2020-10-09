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Стартапы могут принять участие в питч-сессии Business Update

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Бизнес-клуб молодых предпринимателей Business Update приглашает стартапы принять участие в питч-сессии. Оценивать проекты будет жюри из экспертов. Мероприятие пройдет 12 октября в Москве.

Стартапы могут принять участие в питч-сессии Business Update

Отобранные стартапы смогут отработать навыки презентации и получить обратную связь от экспертного жюри, в которое войдут:

  • Алина Суслова, исполнительный директор SberX, бывший продюсер конференции Startup Village;
  • Гаджимурад Алиев, руководитель акселерационных программ ФРИИ;
  • Даниил Ханин, предприниматель, основатель и генеральный директор компании d2decisions;
  • Даурен Токтамысов, венчурный инвестор.

Также мероприятие открыто для всех, кто хочет посмотреть выступления предпринимателей.

Питч-сессия состоится в Москве, в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, 47. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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