Стартапы могут принять участие в питч-сессии Business Update

Бизнес-клуб молодых предпринимателей Business Update приглашает стартапы принять участие в питч-сессии. Оценивать проекты будет жюри из экспертов. Мероприятие пройдет 12 октября в Москве.

Отобранные стартапы смогут отработать навыки презентации и получить обратную связь от экспертного жюри, в которое войдут:



Алина Суслова, исполнительный директор SberX, бывший продюсер конференции Startup Village;

Гаджимурад Алиев, руководитель акселерационных программ ФРИИ;

Даниил Ханин, предприниматель, основатель и генеральный директор компании d2decisions;

Даурен Токтамысов, венчурный инвестор.

Также мероприятие открыто для всех, кто хочет посмотреть выступления предпринимателей.

Питч-сессия состоится в Москве, в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, 47. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock