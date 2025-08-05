План — пожертвовать $200 млрд к 2045-му: $2,5 млрд Билл Гейтс вложит в «игнорируемое» женское здоровье

Билл Гейтс снова пошёл против системы — но на этот раз не в ИТ и не в вакцинах. Фонд, который носит его имя, пообещал влить $2,5 млрд до 2030 года в то, что до сих пор оставалось за бортом глобальных инвестиций: женское здоровье.

Долларом по предвзятости

От менопаузы и эндометриоза до гестационного диабета — это не медицинские новинки, а хронически игнорируемые проблемы сотен миллионов женщин. По словам Гейтса, женское здоровье «по-прежнему игнорируется, недофинансируется и остаётся в стороне». Новый пакет инвестиций превышает предыдущие траты фонда на 30% и стал первым крупным обязательством после того, как миллиардер пообещал отдать всё своё состояние к 2045 году.

Базовые вопросы, на которые никто не искал ответы

Руководитель гендерного направления фонда, доктор Анита Заиди, честно признаёт: отрасль десятилетиями не хотела задавать неудобные вопросы.

«Если посмотреть на научную литературу, возможно, за всю историю исследований изучили всего десять женщин», — сказала доктор Анита Заиди Reuters.

И это не преувеличение. Анализ McKinsey показал: только 1% мировых R&D-бюджетов в здравоохранении уходит на болезни, характерные именно для женщин (и это без учёта рака). Остальное — в слепой зоне.

Не благотворительность, а вызов рынку

Фонд Гейтса не собирается в одиночку закрывать эту дыру. $2,5 млрд — это старт, а не решение. Заиди прямо заявила: это «капля в море» и призвала в игру частный сектор, госструктуры и других филантропов.



Что интересно, после развода с Биллом Мелинда Френч Гейтс также начала инвестировать в женское здоровье, но уже вне фонда. Похоже, эта тема стала личной — для обоих.



Фото на обложке: YakobchukOlena / Getty Images