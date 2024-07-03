В Telegram могут появиться платные реакции — полученная «выручка» конвертируются в криптовалюту

В Telegram могут появиться платные реакции. Пользователи будут ставить звезды под постами, а авторы каналов, на которых посты были опубликованы, смогут конвертировать эти звезды в криптовалюту Toncoin.

Мессенджер Telegram тестирует на ряде пользователей опцию платных реакций. Об этом говорится в условиях пользования сервисом.

Платная реакция выглядит как звезда и работает по системе донатов. Пользователи смогут оставлять такие реакции под постами, а авторы каналов, где были опубликованы посты, конвертировать звезды в криптовалюту Toncoin.

Telegram покажет пользователей, которые оставили наибольшее количество звезд под постом. При этом один пользователь может поставить несколько звезд.

Telegram запустил внутреннюю валюту Stars в июне 2024 года. С использованием Stars запуск приложений в Telegram будет иметь больше экономического смысла, чем запуск традиционных мобильных приложений, отметил Павел Дуров.

Фото на обложке: Muhammad Alimaki / Shutterstock