Российские корпорации определились с суммой вложений в венчурный «Фонд фондов» правительства

10 российских частных корпораций инвестируют по 1 млрд рублей в венчурный «Фонд фондов» правительства. Это подтвердил председатель правления «ФосАгро» Андрей Гурьев на совещании Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

По словам Гурьева, сейчас заканчивается подготовка нормативной базы фонда.

Напомним, что о создании Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий стало известно в январе. Отмечалось, что он будет запущен уже в феврале этого года

Среди компаний, подписавших соглашения об участии в фонде, — корпорация «АЕОН» Романа Троценко, группа ЕСН Григория Березкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Ренова» Виктора Вексельберга, «Синара» и «ТМК» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, «ФосАгро», «Полюс» семьи Сулеймана Керимова.

На тот момент обсуждалось, что общий бюджет фонда составит 15-20 млрд рублей. Условиями финансирования было определено, что половину из них внесут представители бизнеса, вторую половину — государство.

В октябре вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что на первом этапе из бюджета в фонд перечислят 10 млрд рублей, через год еще 4 млрд.

Список проектов фонда будет формироваться его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики.

Идея создания «Фонда фондов» возникла в марте 2020 года на встрече Владимира Путина с инвесторами. Тогда основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий заявил, что в России нужно создавать так называемые "фонды фондов" с участием госкорпораций, стратегов и, «может быть, пенсионных фондов и страховых компаний, как это делается в целом мире».

Галицкий также отметил, что фонды фондов будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды различных направлений.

По итогам совещания Путин поручил правительству вместе с ЦБ и РФПИ «представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций госкорпораций и компаний с госучастием в венчурные фонды».

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