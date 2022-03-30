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Роботы «Яндекса» будут доставлять посылки «Почты России» жителям Мурино и Иннополиса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Почта России» подключила Мурино в Ленобласти и Иннополис в Татарстане к доставке посылок роботами-курьерами «Яндекса». Доставка груза весом до 15 кг обойдется почти бесплатно – всего в 1 рубль.

Роботы «Яндекса» будут доставлять посылки «Почты России» жителям Мурино и Иннополиса

О запуске доставки посылок в Мурино и Иннополисе сообщили в пресс-службе «Почты России».

В Мурино в Ленобласти работают три робота в отделениях на проспекте Авиаторов Балтики и Охтинской аллее. В Иннополисе на линию вышли два робота – в городе есть всего одно отделение «Почты России». Роботы доставляют посылки в радиусе 2 км от отделения оператора.

Заказать доставку роботом-курьером можно в приложении оператора на Android. Пользователь сможет в реальном времени отслеживать передвижение робота вплоть до прибытия к месту назначения. Разблокировка робота для получения посылки проходит через пуш-уведомления в приложении.

Если адресат не смог забрать посылку после 15-минутного ожидания, робот вернется с грузом в отделение. При этом доставку можно будет заказать повторно.

«Яндекс» передал для доставки «Почте России» своих роверов и будет самостоятельно проводить их техобслуживание.

Фото на обложке: Почта России

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