«Почта России» повела свой бизнес по популярной модели спин-оффов

«Почта России» повела свой бизнес по модели спин-оффов – выделит в отдельные ООО розничный бизнес, экспедиционные услуги и почтовые сервисы. Эти компании смогут самостоятельно привлекать финансирование и заключать соглашения о партнерстве.
«Почта еком» будет заниматься услугами e-commerce, заведовать региональной складской инфраструктурой и доставкой «последней мили». «Почтовая марка» – розничным бизнесом с магазинами, «ПЛК» – перевозками и экспедиционным обслуживанием, «Почта пресс» – почтовыми сервисами.
«Мы начинаем переход к новой операционной модели, которая предусматривает выделение более чем 10 дочерних обществ. Эти компании смогут самостоятельно привлекать финансирование, заключать партнерские соглашения», – говорится в сообщении «Почты России».
В декабре 2020 года «Почта России» зарегистрировала «Почта диджитал» по разработке программного обеспечения.
«Почта России» ежегодно обрабатывает 365 млн посылок и принимает 2,5 млрд писем. Согласно годовому отчету компании, в 2020 году прибыль АО выросла в 3,2 раза до 3,4 млрд рублей.
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