42% россиян проходили дополнительное обучение для подработки

В России 42% граждан проходили обучение ради подработки. Переобучались россияне в основном на IT-специалиста, дизайнера и маркетолога. К таким результатам пришли аналитки сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами ознакомился RB.RU.

52% респондентов получали знания на онлайн-курсах, еще 32% проходили на работе, а 16% — в ВУЗах. При этом больше половины 55% платили за курсы, а 45% проходили обучение бесплатно.

Курсы при университетах заканчивали 14% участников исследования, а 21% указали другие варианты, например, курсы от биржи труда или обучение в профессиональных училищах.

41% россиян не получали допобразования ради подработки, а еще 17% респондентов никогда не подрабатывали.

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