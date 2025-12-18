Половина жителей России испытывают финансовый стресс перед праздниками: 10% хотят взять кредит — 5% уже взяли
Кредит на новогодние траты в 2025 году оформили 5% россиян
Подготовка к Новому году в 2025 году всё чаще становится источником финансовых переживаний, показало исследование страхового брокера Mains. Более половины россиян испытывают стресс из-за праздничных расходов, каждый десятый задумывается о кредите или рассрочке. 5,1% уже взяли заёмные деньги на новогодние траты.
Часть россиян готовится к праздникам с заёмными средствами
Подавляющее большинство участников опроса — 94,9% — признались, что ранее никогда не брали кредиты, займы или рассрочки специально для подготовки к новогодним праздникам.
Однако в 2025 году, согласно данным исследования, 10,7% респондентов рассматривают возможность взять заёмные средства на новогодние траты. Еще 5,1% признались, что уже оформили кредит, заём или рассрочку для подготовки к праздникам.
Выбрать подарок и купить его — главные причины финансового стресса
Финансовый стресс при подготовке к праздникам испытывают 52,1% опрошенных.
Основные источники переживаний:
- расходы на подарки и праздничный стол;
- сложности с выбором подарков;
71,4% респондентов признались, что покупали подарки, которые в итоге оказались ненужными или не понравились получателям.
Каждый третий планирует потратить больше, чем в 2024-м
В этом году 35,2% участников опроса планируют увеличить новогодний бюджет по сравнению с 2024 годом. Еще 34,3% намерены потратить примерно столько же.
О снижении расходов сообщили 16,5% респондентов, а 14% пока не подсчитали, во сколько им обойдется праздник. Почти четверть россиян — 22,7% — заявили, что планируют полностью отказаться от новогодних расходов.
Остальные ищут способы экономии. Чаще всего россияне готовы сокращать расходы на:
- технику и электронику;
- поездки;
- развлечения и мероприятия;
- одежду и косметику.
Меньше всего желающих экономить на подарках (8%) и продуктах для праздничного стола (5,7%). Еще 30,1% опрошенных заявили, что не будут экономить ни на чем.
Три четверти россиян сталкивались с проблемами доставки
Самой распространённой проблемой перед Новым годом оказалась доставка онлайн-заказов. С задержками или пропажей посылок сталкивались 72,5% участников опроса: для 28% такие ситуации происходили редко, для 23,2% — иногда, а для 21,3% — довольно часто. Не сталкивались с подобными проблемами только 27,5% респондентов.
Контекст
Планируя расходы, 50% россиян рассчитывают уложиться в бюджет до 10 000 рублей, ещё 33,1% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей. Крупные траты свыше 50 000 рублей допускают только 2% опрошенных, выяснила финансовая онлайн-платформа WEBBANKIR.
По данным «АльфаСтрахования», 39% россиян предпочитают заранее знать, какой подарок получат, чтобы избежать неловких ситуаций. Больше половины опрошенных назвали обременительными подарки для саморазвития и ЗОЖ.
