Кредит на новогодние траты в 2025 году оформили 5% россиян

Подготовка к Новому году в 2025 году всё чаще становится источником финансовых переживаний, показало исследование страхового брокера Mains. Более половины россиян испытывают стресс из-за праздничных расходов, каждый десятый задумывается о кредите или рассрочке. 5,1% уже взяли заёмные деньги на новогодние траты.

Часть россиян готовится к праздникам с заёмными средствами

Подавляющее большинство участников опроса — 94,9% — признались, что ранее никогда не брали кредиты, займы или рассрочки специально для подготовки к новогодним праздникам.

Однако в 2025 году, согласно данным исследования, 10,7% респондентов рассматривают возможность взять заёмные средства на новогодние траты. Еще 5,1% признались, что уже оформили кредит, заём или рассрочку для подготовки к праздникам.

Выбрать подарок и купить его — главные причины финансового стресса

Финансовый стресс при подготовке к праздникам испытывают 52,1% опрошенных.

Основные источники переживаний:

расходы на подарки и праздничный стол;

сложности с выбором подарков;

71,4% респондентов признались, что покупали подарки, которые в итоге оказались ненужными или не понравились получателям.

Каждый третий планирует потратить больше, чем в 2024-м

В этом году 35,2% участников опроса планируют увеличить новогодний бюджет по сравнению с 2024 годом. Еще 34,3% намерены потратить примерно столько же.

О снижении расходов сообщили 16,5% респондентов, а 14% пока не подсчитали, во сколько им обойдется праздник. Почти четверть россиян — 22,7% — заявили, что планируют полностью отказаться от новогодних расходов.

Остальные ищут способы экономии. Чаще всего россияне готовы сокращать расходы на:

технику и электронику;

поездки;

развлечения и мероприятия;

одежду и косметику.

Меньше всего желающих экономить на подарках (8%) и продуктах для праздничного стола (5,7%). Еще 30,1% опрошенных заявили, что не будут экономить ни на чем.

Три четверти россиян сталкивались с проблемами доставки

Самой распространённой проблемой перед Новым годом оказалась доставка онлайн-заказов. С задержками или пропажей посылок сталкивались 72,5% участников опроса: для 28% такие ситуации происходили редко, для 23,2% — иногда, а для 21,3% — довольно часто. Не сталкивались с подобными проблемами только 27,5% респондентов.

Контекст

Планируя расходы, 50% россиян рассчитывают уложиться в бюджет до 10 000 рублей, ещё 33,1% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей. Крупные траты свыше 50 000 рублей допускают только 2% опрошенных, выяснила финансовая онлайн-платформа WEBBANKIR.

По данным «АльфаСтрахования», 39% россиян предпочитают заранее знать, какой подарок получат, чтобы избежать неловких ситуаций. Больше половины опрошенных назвали обременительными подарки для саморазвития и ЗОЖ.