Названы самые раздражающие новогодние подарки

Более половины россиян считают самыми раздражающими новогодними подарками те, которые требуют менять привычки или подстраивать расписание. Например, фитнес-абонементы или сертификаты на занятия по жёсткому графику. По данным опроса «АльфаСтрахования», больше 40% расстраиваются, если не успевают воспользоваться презентом с ограниченным сроком действия.

Подарки «для саморазвития» портят настроение

В опросе «АльфаСтрахования» 54% россиян назвали обременительными подарки, связанные со здоровым образом жизни и саморазвитием. В этот список вошли фитнес-абонементы, занятия по йоге, сертификаты на экстремальные активности и любые презенты, требующие регулярных посещений или жёсткого расписания.

Для большинства респондентов такие подарки воспринимаются не как забота, а как намёк на необходимость «стать лучше», что снижает праздничное настроение.

Отдельное раздражение вызывают подарки с ограниченным сроком использования. 42% опрошенных признались, что испытывают чувство вины, если не успевают им воспользоваться.

Носки и пробники духов — худшие из бытовых подарков

Часть раздражающих подарков связана с повседневными вещами. 31% мужчин признались, что их утомляют новогодние носки: они воспринимаются как формальный и предсказуемый подарок.

Женщины чаще всего недовольны миниатюрными пробниками духов: они не выглядят как нормальный, полноценный подарок — и раздражают 34% опрошенных.

Среди прочих нежелательных подарков респонденты упомянули мягкие игрушки, декоративные подушки и канцелярские календари — в сумме их назвали 16% участников опроса.

Ещё 7% россиян признались, что испытывают неловкость от сувениров с надписями вроде «лучший друг», «лучшая хозяйка» или «король праздника», считая их неуместными и бесполезными.

Подарки-сюрпризы всё чаще вызывают стресс

Исследование зафиксировало усталость россиян от неожиданных подарков. 33% опрошенных признались, что сюрпризы вызывают у них стресс.

В топ самых нежелательных неожиданностей вошли коробки с неизвестным содержимым (28%), квесты-сюрпризы (19%) и ситуации, когда человеку дарят дорогой подарок, а он сам не успел подготовить ответный (14%).

На фоне усталости от сюрпризов 39% россиян предпочитают заранее знать, какой подарок получат, и готовы согласовывать варианты с близкими, чтобы избежать ошибок и неловких ситуаций.