91% пользователей в России ищут новогодние подарки на маркетплейсах — каждый второй готов потратить до 10 тыс. ₽
Новогодние подарки в 2026-м: 91% ищет на маркетплейсах
91,6% россиян ищут новогодние подарки на маркетплейсах, выяснила финансовая онлайн-платформа WEBBANKIR. При этом 65% россиян участвуют в ноябрьских распродажах и надеются найти на них выгодные предложения. Каждый второй покупатель планирует уложиться в бюджет до 10 000. рублей.
Почти половина россиян ищет новогодние подарки на ноябрьских распродажах
По данным WEBBANKIR, 64,9% респондентов участвуют в ноябрьских акциях вроде «Черной пятницы» и 11.11. В 87% случаев скидки используют, чтобы купить что-то для себя, и в 49,4% — чтобы приобрести подарки к Новому году.
При этом 61,6% верят, что на распродажах можно найти хорошие скидки. Но только 23,4% видят много выгодных предложений, а 28,5% отмечают, что их приходится долго искать. Ещё 9,7% считают, что крупные скидки бывают только на невостребованные товары, и 22% называют скидки незначительными. Полное отсутствие выгоды видят 16,4% участников.
Ранее крупнейшие площадки — Ozon, Wildberries, М.Видео и Яндекс Маркет — сообщали о рекордной активности покупателей по итогам акции 11.11. Трафик достиг максимальных значений с начала года, а оборот вырос на фоне роста спроса на электронику, бытовую технику и сезонные товары. Смартфоны и техника для дома оказались среди самых продаваемых товаров.
Большинство покупателей сравнивают цены
61,7% участников опроса всегда сравнивают стоимость товаров на разных площадках перед покупкой. Ещё 28,6% делают это только при крупных тратах, а 5,8% — если цена вызывает сомнения.
Такой подход помогает респондентам планировать праздничные расходы: половина россиян (50%) намерена уложиться в бюджет до 10 000 рублей на подарки к Новому году. Остальные распределяют траты иначе: 33,1% готовы выделить от 10 000 до 20 000 рублей, 14,9% — от 20 000 до 50 000 рублей, и только 2% — более 50 000 рублей.
Маркетплейсы стали основным каналом поиска товаров
Маркетплейсы выбирают 91,6% респондентов. Это заметно больше, чем у других форматов. Независимые интернет-магазины используют 7,1% опрошенных, а традиционные розничные магазины — 18,2%.
Часть респондентов выбирает несколько каналов одновременно, но маркетплейсы остаются безусловным лидером благодаря широкому ассортименту и удобству выбора. Они играют ключевую роль в том, где россияне ищут и сравнивают подарки в предновогодний период.
Фото: D-Keine / Getty Images
