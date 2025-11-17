Новогодние подарки в 2026-м: 91% ищет на маркетплейсах

91,6% россиян ищут новогодние подарки на маркетплейсах, выяснила финансовая онлайн-платформа WEBBANKIR. При этом 65% россиян участвуют в ноябрьских распродажах и надеются найти на них выгодные предложения. Каждый второй покупатель планирует уложиться в бюджет до 10 000. рублей.

Почти половина россиян ищет новогодние подарки на ноябрьских распродажах

По данным WEBBANKIR, 64,9% респондентов участвуют в ноябрьских акциях вроде «Черной пятницы» и 11.11. В 87% случаев скидки используют, чтобы купить что-то для себя, и в 49,4% — чтобы приобрести подарки к Новому году.

При этом 61,6% верят, что на распродажах можно найти хорошие скидки. Но только 23,4% видят много выгодных предложений, а 28,5% отмечают, что их приходится долго искать. Ещё 9,7% считают, что крупные скидки бывают только на невостребованные товары, и 22% называют скидки незначительными. Полное отсутствие выгоды видят 16,4% участников.

Ранее крупнейшие площадки — Ozon, Wildberries, М.Видео и Яндекс Маркет — сообщали о рекордной активности покупателей по итогам акции 11.11. Трафик достиг максимальных значений с начала года, а оборот вырос на фоне роста спроса на электронику, бытовую технику и сезонные товары. Смартфоны и техника для дома оказались среди самых продаваемых товаров.

Большинство покупателей сравнивают цены

61,7% участников опроса всегда сравнивают стоимость товаров на разных площадках перед покупкой. Ещё 28,6% делают это только при крупных тратах, а 5,8% — если цена вызывает сомнения.

Такой подход помогает респондентам планировать праздничные расходы: половина россиян (50%) намерена уложиться в бюджет до 10 000 рублей на подарки к Новому году. Остальные распределяют траты иначе: 33,1% готовы выделить от 10 000 до 20 000 рублей, 14,9% — от 20 000 до 50 000 рублей, и только 2% — более 50 000 рублей.

Маркетплейсы стали основным каналом поиска товаров

Маркетплейсы выбирают 91,6% респондентов. Это заметно больше, чем у других форматов. Независимые интернет-магазины используют 7,1% опрошенных, а традиционные розничные магазины — 18,2%.

Часть респондентов выбирает несколько каналов одновременно, но маркетплейсы остаются безусловным лидером благодаря широкому ассортименту и удобству выбора. Они играют ключевую роль в том, где россияне ищут и сравнивают подарки в предновогодний период.

Фото: D-Keine / Getty Images