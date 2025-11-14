Распродажа 11.11: маркетплейсы подвели итоги

Ozon, Wildberries, М.Видео и Яндекс Маркет отметили значительный рост покупок по итогам распродажи 11.11. Площадки зафиксировали рекордный трафик с начала 2025 года, увеличение оборота и всплеск активности покупателей. Формат однодневной акции вновь подтвердил статус одной из ключевых точек продаж в году.

Спрос на товары увеличился на всех сервисах

Ozon сообщил, что в пиковый час пользователи оформили до 720 тыс. заказов — один из максимальных показателей осени. Wildberries зафиксировал общий рост продаж почти на 20%. М.Видео также отметила увеличение оборота — в электронике и товарах для дома. На Яндекс Маркете оборот 11 ноября вырос в 1,4 раза год к году, что стало одним из самых динамичных показателей площадки за 2025 год.

Продажи электроники лидируют по обороту

На Ozon в лидерах продаж были смартфоны и бытовая техника — эти категории традиционно обеспечивают высокий вклад в GMV (валовая стоимость товара). На Wildberries выросли продажи ноутбуков, компьютеров, телевизоров и игровых консолей, а также компонентов — видеокарт и аксессуаров.

«В период акции эти товары потеснили постоянных лидеров (кислородные отбеливатели, влажные салфетки и шампуни и маски для волос). Это в очередной раз подтверждает тренд на смещение фокуса наших потребителей в сторону более сложных и часто дорогостоящих товаров», — отметили в пресс-службе Wildberries.

М.Видео сообщила, что наибольший рост пришёлся на премиальные сегменты: новые модели смартфонов, планшеты, аудиоустройства, крупную бытовую технику. Яндекс Маркет также подтвердил, что электроника вошла в число самых востребованных категорий, обеспечив значительную часть оборота дня.

Сезонные и новогодние товары показывают многократный рост

На Ozon продажи новогодней продукции выросли в 9 раз.

«Ожидаемо в топе по росту продаж относительно третьего квартала — айтемы для Нового года: фигурки, украшения, елки», — отметили в пресс-службе Ozon.

Самый заметный рост показали наборы для рукоделия: товары для взрослого творчества покупали на Ozon чаще в 17 раз в первые недели распродажи. На Wildberries новогодние украшения и товары для праздников почти удвоили оборот.

Товары для дома и ремонта — один из драйверов роста

Сегмент товаров для дома показал значительный рост сразу у нескольких игроков. По данным М.Видео, категория «дом и дача» выросла на 42%, включая технику для уборки, мелкие бытовые приборы, оборудование для кухни. На Яндекс Маркете оборот мебели увеличился в 2,1 раза — рост обеспечили шкафы, столы и товары для хранения. Ozon также сообщил о росте спроса на товары для дома, включая бытовой декор и сезонные решения.

Автотовары чаще выбирают на фоне зимнего сезона

Начало зимнего сезона также привело к резкому увеличению спроса на автомобильные товары. На Wildberries продажи автомобильных аккумуляторов выросли на 33%, что связано с подготовкой автомобилей к холодам. На Яндекс Маркете категория автотоваров увеличилась в 1,9 раза, включая шины, диски, автомагнитолы и аксессуары. Сезонный фактор стал одним из ключевых драйверов роста в сегменте.

В дни распродаж потребители хотят выгодно купить дорогие товары

Площадки фиксируют тенденцию: пользователи всё чаще делают крупные покупки именно в дни распродаж. Wildberries сообщил о росте продаж PlayStation 5, видеокарт, ноутбуков и другой высокобюджетной техники. М.Видео отметила высокий спрос на флагманские смартфоны и качественную бытовую технику для дома. На Яндекс Маркете быстрее всего росли категории крупной бытовой техники и мебели.

Смартфоны остаются универсальным бестселлером

Ozon отметил смартфоны среди главных драйверов продаж 11.11 — категория обеспечила высокий оборот и стабильный рост количества заказов. На Wildberries в числе самых востребованных оказались смартфоны Xiaomi линейки Redmi.

М.Видео сообщила, что лидерами распродажи стали модели Samsung Galaxy, а также Xiaomi Redmi — устройства обеспечили основную часть спроса в премиальном и среднем сегментах.

Другие ключевые тренды распродажи 11.11

Маркетплейсы отмечают несколько дополнительных тенденций, которые сопровождали рост продаж:

Товары повседневного спроса также в лидерах по количеству заказов. По данным Ozon, FMCG-категории, особенно продукты питания, сформировали основной объём заказов.





Региональная активность выросла. Почти половина заказов на Ozon пришлась на регионы; структура спроса совпала с общероссийской — техника, одежда и смартфоны.





Увеличился спрос на ИИ-помощь. По данным Яндекс Маркета, запросы в ИИ-агент выросли в 3 раза: покупатели просили ИИ сравнить товары, подсказать выгодные предложения и помочь выбрать конкретные позиции.

