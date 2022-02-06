Porshe заявил о расширении штата в ожидании новых рекордов продаж

Производитель автомобилей класса люкс Porsche наймет еще 400 сотрудников, поскольку ожидает очередного рекорда продаж в 2022 году, несмотря на глобальную нехватку электрочипов.

Об этом специализированному журналу Automobilwoche заявил член совета директоров и директор по продажам Porsche Детлев фон Платен.

«Я уверен в успешности 2022 года, поскольку анализирую текущие заказы. Рост продаж может достичь такого же высокого уровня, как и в 2021 году», – сказал он в интервью изданию.

В 2021 году продажи Porsche выросли почти до 302 тыс. штук, что на 11% больше, чем в 2019 году. Если динамика сохранится, можно ожидать, что в 2022 году бренд продаст 335 тыс. автомобилей.

Для удовлетворения столь высокого спроса компания намерена нанять еще 400 рабочих. Сейчас штат автопроизводителя насчитывает почти 40 тыс. человек.

Покупатели автомобилей люксового бренда могут ждать свою машину от нескольких месяцев до года. Сроки доставки увеличиваются не только по причине высокого спроса, но и вследствие проблем с чипами, отмечает фон Платен.

Автопроизводители по всему миру столкнулись с нехваткой полупроводников, вызванной сбоями в цепочке поставок из-за COVID-19.

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