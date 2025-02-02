Porsche уволит директоров по финансам и продажам из-за низких показателей
Наблюдательный совет Porsche ведет переговоры о досрочном расторжении контрактов с главным финансовым директором (CFO) Лутцем Пешке и руководителем направления по продажам и маркетингу Детлевом фон Платеном. Причины увольнений — падающая прибыль и слабые продажи в Китае.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. По информации издания, оба топ-менеджера подверглись критике за слабые финансовые результаты компании и низкую стоимость акций.
После IPO в сентябре 2022 года акции Porsche демонстрировали высокую динамику: в начале октября 2022-го компания даже превзошла по капитализации материнскую Volkswagen, став самым дорогим автопроизводителем в Европе.
Однако сейчас ценные бумаги Porsche торгуются на уровне на 30% ниже цены IPO. За 2024 год стоимость акций Porsche упала на 29% — с почти €51 за бумагу до €38.
В октябре производитель автомобилей заявил о стратегии сокращения расходов, поскольку ему приходится бороться с ослаблением экономики и растущей конкуренцией со стороны Китая.
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