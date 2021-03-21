В России изменится порядок купли-продажи подержанных машин

С 1 мая 2021 года в России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом. Об этом свидетельствует приказ Минцифры, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.
C указанной даты сделку о купле-продаже автомобиля можно будет провести с помощью портала «Госуслуг». Все необходимые документы будут подписываться электронной подписью и отправляться на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.
При этом новые правила касаются сделок между физлицами и только в отношении машин с пробегом.
«В результате внедрения на портале "Госуслуг" механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — рассказал директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.
Для электронного оформления сделки потребуется загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС) и полис ОСАГО на имя старого собственника. Затем с использованием этих документов на сайте «Госуслуг» подается заявление.
Помимо этого, продавец должен будет решить, оставляет ли он госномер себе или отдает новому владельцу машины.
Ожидается, что с помощью нового способа покупки подержанного автомобиля потенциальные покупатели смогут заранее ознакомиться с его техническими характеристиками и историей эксплуатации.
Фото: Bilanol / Shutterstock
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