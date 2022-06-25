94% потребителей хотят контролировать предоставляемую сервисам информацию — исследование

Исследовательская компания Qonsent выяснила, что 94% потребителей хотят контролировать информацию, которой они делятся с компаниями. Пользователи понимают, что персональные сведения важны для улучшения сервиса, качества и персонализации предоставляемых услуг, но предпочитают бренды с прозрачной политикой обработки данных.

В связи с участившимися утечками персональных сведений потребители стали намного больше интересоваться тем, как именно и какую конкретно информацию собирает о них компания, в каких файлах и где это все хранится, а главное – можно ли этим управлять.

Майский опрос тысячи респондентов в США, который попал в распоряжении VentureBeat, подтвердил это: 94% потребителей считают важным лично контролировать, какими данными они делятся с компаниями, а также знать, как эти бренды используют их информацию.

Хотя большинство потребителей понимают, что доступ к персональным данным ведет к улучшению качества обслуживания клиентов, они по-прежнему хотят большей прозрачности и большего контроля:

84% потребителей с большей вероятностью будут делиться информацией с брендами, которые придерживаются прозрачных методов и политик обработки данных;

77% потребителей заявили, что прозрачные методы обработки данных действительно влияют на их решения о покупке — половина говорит, что они стараются покупать больше у прозрачных брендов, а 30% покупают только у тех, кто демонстрирует прозрачность.

Для российского бизнеса тема контроля персональных данных тоже весьма актуальна. Например, пользователи «Яндекс.Еды» получили возможность удалять информацию о своих заказах в сервисе. Компания запустила опцию, «чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными».

В свою очередь, обеспечение такой прозрачности и возвращение потребителям возможности управлять предоставляемой информацией, может стать фундаментом доверия между аудиторией и брендом.

Это понимают и маркетологи, для которых подобная «новая искренность» становится настоящей «валютой» в деле продвижения компаний на рынке и развития долгосрочных отношений с клиентами.

Именно поэтому 85% маркетологов (из всех опрошенных 125 человек были профессионалами в этой сфере) считают, что от доверия потребителей и прозрачности всех процессов напрямую зависит рентабельность рекламных расходов.

Но есть и другая сторона медали: 88% маркетологов обеспокоены тем, что вскоре могут принять новые, более жесткие правила защиты персональных данных, что скажется на взаимном доверии.

А 78% маркетологов уверены, что грядущие перемены в законодательстве о конфиденциальности сведений негативно скажутся на вовлеченности потребителей и персонализации.

На официальном сайте Qonsent можно прочитать полный отчет на английском языке.

Фото на обложке: Sivani B / Unsplash