«Лаборатория Касперского»: ИИ не заменит разработчиков

Искусственный интеллект уже берёт на себя простые задачи разработчиков, но полностью заменить сотрудников в ближайшее время не сможет. Самые уязвимые отрасли в 2026 году — госсектор, финансы и телеком, а ключевой ошибкой компаний остаётся неготовность к инцидентам. Об этом представители «Лаборатории Касперского» заявили на пресс-конференции по итогам 2025 года.

ИИ берёт на себя рутинные задачи, но контролирует их человек

Руководитель группы исследования ML-технологий «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов заявил модератору встречи, участнику игры «Что? Где? Когда?» Максиму Поташёву, что искусственный интеллект всё активнее берёт на себя простые задачи в разработке. При этом Владислав Тушканов подчеркнул, что сгенерированный код всё равно должен проверяться человеком.

Даже если ИИ способен написать тысячи строк, остаётся вопрос, которым задаётся Владислав Тушканов, — кто будет их читать и подтверждать корректность? Причём, по его словам, переложить эту задачу на нейросети не получится: ИИ-системы склонны соглашаться друг с другом чаще, чем человек с ИИ, что повышает риски ошибок без человеческой проверки.

«Возможно, скиллсет*Набор профессиональных навыков, необходимых для работы немного поменяется, но потребность в людях, которые разбираются в том, что происходит, меньше не становится», — указал руководитель группы исследования ML-технологий «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

ИИ и киберразведка — ключевые направления в защите информации

Вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова выделила наиболее перспективные средства защиты. По её словам это решения, где искусственный интеллект используется для снижения рутинной нагрузки на специалистов. Она отметила, что такие технологии позволяют автоматизировать часть операций и повышают эффективность команд безопасности.

Отдельно Анна Кулашова выделила инструменты киберразведки и threat intelligence*Процесс сбора информации об актуальных угрозах и группировках киберпреступников как направление, которое будет активно развиваться. Эти решения, по её словам, позволяют обогащать знания и экспертизу организаций любого масштаба.

Главная ошибка компаний — отсутствие готовности к инцидентам

Руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов заявил, что системной ошибкой компаний остаётся неготовность к киберинцидентам. По его словам, классы инцидентов должны быть заранее проработаны, поскольку время атак сокращается, а окно для реагирования становится всё меньше. Он отметил, что компании, которые начинают думать о действиях уже после начала атаки, оказываются в наиболее уязвимом положении.

Дмитрий Галов также обратил внимание на поведение частных пользователей. По его словам, злоумышленники используют перегретый информационный фон вокруг мошенничества, чтобы ввести людей в состояние аффекта.

В таких ситуациях пользователи начинают действовать импульсивно — устанавливают программы или переходят по ссылкам, что только ухудшает последствия атаки. В качестве универсального совета он назвал сохранение холодной головы.

Госсектор, финансы, телеком — под наибольшей угрозой в 2026 году

Госсектор, финансовые организации, телеком, IT-компании и СМИ остаются основными целями кибератак. Руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов отметил, что перечень наиболее уязвимых отраслей из года в год меняется незначительно.

По его словам, именно в этих секторах сосредоточено либо большое количество ценной информации, либо критически важные данные, поэтому злоумышленники с финансовой мотивацией продолжают атаковать их в первую очередь.