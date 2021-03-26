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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по развитию soft skills сотрудников

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

31 марта состоится онлайн-конференция «Power Skills, которые делают нас сильнее», посвященная вопросам развития сотрудников и «мягким навыкам». Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по развитию soft skills сотрудников

Организаторы приглашают HR-менеджеров, руководителей корпоративных университетов и других специалистов по оценке и обучению персонала присоединиться к онлайн-конференции.

В программе — дискуссии на темы:

  • какие навыки нужны сотрудникам, чтобы компания оставалась конкурентоспособной;
  • как находить и поддерживать мотивированных на развитие сотрудников;
  • hard skills или soft skills — что важнее IT-командам;
  • что делать для развития сотрудников корпораций и другие.

Перед участниками выступят:

  • Надежда Ильина, старший менеджер по продуктам Security Awareness «Лаборатории Касперского»;
  • Ирина Максимова, директор корпоративного университета компании «Связной»;
  • Андрей Алясов, генеральный директор Changellenge, и другие специалисты.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторы — Granatum и SHL.

Фото на обложке: Unsplash

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