Открыта регистрация на онлайн-конференцию по развитию soft skills сотрудников

31 марта состоится онлайн-конференция «Power Skills, которые делают нас сильнее», посвященная вопросам развития сотрудников и «мягким навыкам». Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

Организаторы приглашают HR-менеджеров, руководителей корпоративных университетов и других специалистов по оценке и обучению персонала присоединиться к онлайн-конференции.

В программе — дискуссии на темы:

какие навыки нужны сотрудникам, чтобы компания оставалась конкурентоспособной;

как находить и поддерживать мотивированных на развитие сотрудников;

hard skills или soft skills — что важнее IT-командам;

что делать для развития сотрудников корпораций и другие.

Перед участниками выступят:

Надежда Ильина, старший менеджер по продуктам Security Awareness «Лаборатории Касперского»;

Ирина Максимова, директор корпоративного университета компании «Связной»;

Андрей Алясов, генеральный директор Changellenge, и другие специалисты.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторы — Granatum и SHL.





Фото на обложке: Unsplash