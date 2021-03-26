Открыта регистрация на онлайн-конференцию по развитию soft skills сотрудников

Евгения Хрисанфова
31 марта состоится онлайн-конференция «Power Skills, которые делают нас сильнее», посвященная вопросам развития сотрудников и «мягким навыкам». Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.
Открыта регистрация на онлайн-конференцию по развитию soft skills сотрудниковЕвгения Хрисанфова
Организаторы приглашают HR-менеджеров, руководителей корпоративных университетов и других специалистов по оценке и обучению персонала присоединиться к онлайн-конференции.
В программе — дискуссии на темы:
- какие навыки нужны сотрудникам, чтобы компания оставалась конкурентоспособной;
- как находить и поддерживать мотивированных на развитие сотрудников;
- hard skills или soft skills — что важнее IT-командам;
- что делать для развития сотрудников корпораций и другие.
Перед участниками выступят:
- Надежда Ильина, старший менеджер по продуктам Security Awareness «Лаборатории Касперского»;
- Ирина Максимова, директор корпоративного университета компании «Связной»;
- Андрей Алясов, генеральный директор Changellenge, и другие специалисты.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Организаторы — Granatum и SHL.
Фото на обложке: Unsplash
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