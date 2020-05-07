Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Правительство запустило сервис для поддержки россиян и бизнеса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Правительство запустило на своем сайте сервис для россиян и бизнеса. Там собрана информация обо всех мерах поддержки в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Правительство запустило сервис для поддержки россиян и бизнеса

На сервисе можно найти информацию о 80 различных мерах. Все они сгруппированы по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры) и по типам отраслей и сфер деятельности (финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера).

В каждом разделе есть подробное описание меры, сроки ее предоставления, инструкция о том, как ее получить, а также ссылки на документы и сервисы ведомств, если услугу можно оформить онлайн.

«Чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел "Зарегистрироваться на trudvsem.ru" и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы», — следует из сообщения.

В правительстве пообещали доработать функционал, чтобы при вводе определенных параметров система сама бы сообщала пользователям, какие меры поддержки им полагаются.

Также на сервисе доступны данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях, сведения о решениях правительства для поддержки экономики в условиях пандемии.

Подписывайтесь на канал Rusbase в «Яндекс.Дзен», чтобы ничего не пропустить

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма