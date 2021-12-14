Принадлежащий Мордашову HR-сервис JungleJobs прекратил работу с внешними заказчиками

Принадлежащий «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова HR-сервис по подбору персонала JungleJobs прекратил работу с внешними заказчиками. Об этом RB.RU сообщили в компании TalentTech, которая курирует направление по подбору персонала группы.

Площадка связывает работодателей и профессиональных рекрутеров, а также предлагает HR-услуги по автоматизации подбора и оценки кандидатов с помощью машинного обучения для сокращения расходов.

Мордашов выкупил сервис в 2017 году у фондов Impulse VC Романа Абрамовича, The Untitled и частного инвестора. Сумма сделки оценивалась в $6-7 млн. На момент приобретения у JungleJobs насчитывалось 400 компаний-клиентов в России, США, странах СНГ и Азии. За 7 лет существования сервисом воспользовались более 500 клиентов, пояснили в TalentTech. Все договоренности перед заказчиками закрыты.

Решение об отказе от работы с внешними клиентами обусловлено высокой потребностью в закрытии собственных вакансий компаний «Севергрупп» на фоне ее стремительного увеличения.

Работодателями на сервисе будут выступать такие компании, как TalentTech, «Нетология», «Фоксфорд», NordGold, FL.ru, «Цифровое образование» и другие структуры, входящие в периметр «Севергрупп». В настоящее время у Алексея Мордашова работает свыше 130 000 сотрудников из ритейла, промышленности, медицинской, телекоммуникационной, образовательной и других отраслей.

«JungleJobs не закрывается и не перестает существовать. Сервис продолжит работу, как платформа для поиска сотрудников во внутренние структуры группы компаний "Севергрупп". Мы увидели больший потенциал в переходе от внешнего сервиса к созданию внутренней платформы для быстрого закрытия собственных позиций», — сообщили в компании.

Российское юрлицо JungleJobs — ООО «Таленттех». В 2020 году компани получила выручку в 25,1 млн рублей, а чистый убыток — 13,3 млн рублей. ООО «ТТ-Холдинг» Мордашова владеет 100%-ной долей в компании. Основатель Евгения Дворских в 2019 году уже не входила в состав собственников, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

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