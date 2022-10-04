Печатники сообщили о риске остановки российских типографий

Российские типографии предупредили о риске остановки своей деятельности из-за дефицита иностранного оборудования. До 90% их производственных мощностей были представлены оборудованием из Европы, Северной Америки и Японии.
Некоторые европейские компании разорвали контракты по собственной инициативе, другие — после введения санкций, сообщили «Ведомости».
Участники рынка говорят, что паралаллельный импорт в этом случае возможен лишь для отдельных видов оборудования. Для основной части полиграфической техники такой вариант невозможен, так как каждая печатная машина имеет собственный серийный номер, а многие комплектующие — с уникальными каталожными номерами, что позволяет производителю запретить поставку в Россию.
Альтернативой европейскому оборудованию могут стать поставки из Индии и Китая. Однако в них производят только отдельные его виды. Кроме того, специалисты предложили разбирать старые машинки и использовать их оборудование, как в авиации. При этом изменение логистики уже повлияло на рост стоимости поставок в 2-3 раза, а их сроки выросли до нескольких месяцев.
Фото на обложке: Unsplash
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